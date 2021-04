Covid, in Trentino un'altra giornata pesante: 4 morti

TRENTO. Ci sono purtroppo altri 4 lutti in Trentino per il Covid, avvenuti tutti in ospedale. Ieri, lunedì 5 aprile, sono stati analizzati 820 tamponi molecolari (532 all’Ospedale Santa Chiara e 288 alla Fem) che hanno individuato 12 nuovi casi positivi e confermato 137 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi ieri sono stati 198 ed i positivi emersi sono 14.

Fra i nuovi contagiati gli asintomatici sono 7 mentre i pauci sintomatici sono 17, tutti seguiti a domicilio. I casi nuovi fra ragazzi e bambini sono 5: un paio interessano la fascia 6-10 anni e gli altri 3 riguardano quella fra 14 e 19 anni. Ci sono poi nuovi positivi fra gli ultra sessantenni: 2 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni.

Negli ospedali rimane importante ma stabile la cifra relativa ai pazienti in terapia intensiva: sono 53 su un totale di 228. Ieri le dimissioni sono state 11, a fronte di 7 nuovi ricoveri. Tutti i decessi riportati oggi nel rapporto sono avvenuti in ospedale: si tratta di 3 uomini e di 1 donna, di età compresa fra i 71 e gli 84 anni. Ci sono poi 209 guariti che portano il totale a 38.079. Infine i vaccini: delle 105.134 somministrazioni registrate questa mattina, 34.806 riguardano seconde dosi, mentre 46.845 sono quelle riservate ad ultra ottantenni; nella fascia 70-79 anni le somministrazioni finora sono state 14.406.