Covid, in Trentino non si registrano nuovi decessi ma crescono i ricoveri in ospedale

TRENTO. Anche nella giornata odierna si registrano zero deceduti per Covid-19 in Trentino: sono 27 giorni che fortunatamente il virus non causa decessi e anche le rianimazioni dei nostri ospedali continuano a rimanere vuote dai casi dovuti alla pandemia. I pazienti ricoverati in ospedale però salgono a 9 perché nella giornata di ieri è stato registrato un nuovo ricovero, ma nessuna dimissione.

I nuovi casi di contagio, come attesta il bollettino dell'Azienda sanitaria, sono 35. Di questi, 10 sono stati rilevati con test molecolare e 25 con l’antigenico, a fronte di 259 tamponi molecolari e 1.689 tamponi rapidi antigenici effettuati. I molecolari poi confermano 22 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi positivi, 2 hanno tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni, 3 hanno tra 60-69 anni, 3 tra 70-79 anni. Nessun nuovo positivo ha più di 80 anni.

Le dosi di vaccino somministrate salgono a quota 568.696 (di cui 238.488 seconde dosi). A cittadini over 80 sono state somministrate 66.915 dosi, a cittadini tra i 70-79 anni 89.282 dosi e a cittadini tra i 60-69 anni 103.969 dosi. Con i 15 registrati oggi, i guariti da inizio pandemia salgono a quota 44.684.