Covid, in Trentino balzo dei ricoveri: 10 in un giorno

TRENTO. Un’altra persona finisce in rianimazione in Trentino e sono 24 attualmente i pazienti Covid affidati alle terapie intensive su un totale di 120 ricoverati. Il dato è contenuto nel bollettino covid di oggi (20 dicembre) che dà conto anche di 81 nuovi contagi su meno di 6.000 tamponi effettuati.

Nessuno decesso per fortuna ed altri 218 guariti portano il totale a 51.760.

Ma la lotta al virus è ancora aspra e le autorità sanitarie mettono in guardia: occorre aumentare la copertura vaccinale per mettere non compromettere la funzionalità del sistema ospedaliero.

Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 81 contagi, nessun decesso Sono 81 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 120, dei quali 24 in rianimazione. Nessun decesso.

Nel dettaglio: ieri sono stati analizzati 652 tamponi molecolari che hanno riscontrato 28 nuovi casi positivi e confermato 202 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 4.929, dei quali 53 sono risultati positivi.

Oggi la maggior parte dei contagi si concentra nella fascia 19-39 anni (sono 38), ma ci sono anche 2 piccolissimi (0-2 anni) e 18 tra bambini e ragazzi (3-18 anni).

Ieri le classi in quarantena erano 47.

A determinare il balzo dei ricoveri ospedalieri ieri sono intervenuti 11 nuovi ingressi a fronte di 1 dimissione

Le vaccinazioni intanto sono arrivate a quota 961.514, cifra che comprende 386.862 seconde dosi e 145.944 terze dosi.