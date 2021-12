Covid, in Trentino 200 nuovi contagi: 64 sono bambini e ragazzi

TRENTO. Le ultime 24 ore non registrano fortunatamente nuovi decessi per Covid in Trentino ma i nuovi contagi raggiungono quota 200 (ieri erano stati 176).

Il bollettino dell’Azienda sanitaria comunica che sono 84 i casi positivi al molecolare (su 1.105 test effettuati) e 116 all’antigenico (su 9.565 test effettuati). I molecolari poi confermano 111 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Stabili i ricoveri in ospedale, con 58 persone ricoverate, di cui 8 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 9 nuovi ingressi e 11 dimissioni.

I vaccini somministrati raggiungono quota 860.958, di cui 378.851 seconde dosi e 61.053 terze dosi.

Le autorità sanitarie ricordano che da oggi e fino all'8 dicembre sono aperti i centri vaccinali sul territorio dalle ore 6 alle 24.00 e che dalle ore 14.00 è possibile vaccinarsi senza prenotazione presso quello di Lavis - che rimarrà aperto 24 ore non stop.

Tra i nuovi casi positivi 64 riguardano bambini e ragazzi tra zero e 18 anni (4 tra 0-2 anni; 5 tra 3-5 anni; 25 tra 6-10 anni; 15 tra 11-13 anni; 15 tra 14-18 anni).

Ieri le classi in quarantena erano 25. Nelle fasce di età più adulte si registrano 103 nuovi casi per gli under 60 e 33 fra gli over 60, di cui 6 casi tra gli over 80.

Tra i vaccinati con almeno una dose si attestano 171.603 somministrazioni di persone tra 20-49 anni, 76.058 per la fascia 50-59 anni e 61.937 per quella 60-69 anni. I guariti da inizio pandemia sono 49.503, con un +101 registrato per oggi. I nuovi casi attivi sono 96, su un totale di 1.944.