Covid, in Alto Adige un’altra giornata senza morti: in lieve calo i ricoveri

BOLZANO. Seconda giornata senza vittime del Covid in Alto Adige. Nel bollettino di oggi (1 aprile) l’Azienda sanitaria segnala 597 nuovi positivi, un dato in linea con quello degli ultimi giorni.

In lieve calo i ricoveri: 69 (-1) i pazienti nei reparti ordinari, due in terapia intensiva (-2).

Il bollettino dei contagi in Alto Adige: 597 nuovi casi e nessun decesso Sono 597 i nuovi casi di positività rilevati in Alto Adige nelle ultime 24 ore. 2 i pazienti in terapia intensiva, nessun decesso.

I numeri in breve:

Tamponi effettuati ieri (31 marzo): 544

Nuovi casi testati positivi da PCR: 48

Numero complessivo test antigenici: 2.797.280

Test antigenici eseguiti ieri: 3.757

Dati casi positivi del 31.03. per fascia d'età:

0-9: 73 = 12%

10-19: 136 = 23%

20-29: 51 = 9%

30-39: 80 = 13%

40-49: 74 = 12%

50-59: 83 = 14%

60-69: 38 = 6%

70-79: 33 = 6%

80-89: 19 = 3%

90-99: 10 = 2%

Over 100: 0 = 0%

Totale: 597 = 100%

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 69

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 32 (agg. al 29.03.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 0

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 2

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.448 (+0)

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 308.674

Guariti totali: 190.573 (+608).