Covid, in Alto Adige tre decessi in un giorno

BOLZANO. Dopo giorni senza decessi, oggi, 12 aprile, il bollettino Covid dell’Alto Adige, segnala purtroppo la morte di tre persone. E balzano a 824 i nuovi positivi.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 721 tamponi PCR e registrato 41 nuovi casi positivi. Inoltre 783 test antigenici positivi.

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 50 (ieri erano 47)

Pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 2

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.456 (+3)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 5.293