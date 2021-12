Covid, in Alto Adige altri due morti e 444 contagi

BOLZANO. Il Covid non dà tregua in Alto Adige: altri due morti nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 1280. I contagi rilevati sono 444, in linea con quelli di ieri (15 dicembre).

La situazione negli ospedali è stabile: 89 pazienti Covid ricoverati nei reparti, 19 in terapia intensiva, 69 postacuti nelle strutture private convenzionate.

Ci sono oltre 10 mila persone in quarantena, ieri i guariti sono stati 339, per un totale di 89.813.