Covid: Fugatti, non vediamo la necessità di introdurre restrizioni

TRENTO. "Non vediamo la necessità di introdurre restrizioni particolari in relazione all'aumento dei contagi in Trentino. Analizziamo la situazione giornata per giornata: vi è un aggravamento, ma al momento non riteniamo di dover intervenire".

Così il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in relazione all'incremento di contagi in Alto Adige al lockdown previsto in Austria a partire da lunedì.

"Ci sono delle classificazioni fatte dal Ministero, sulla base dei colori. Attualmente, nessuna Regione ha ancora applicato restrizioni particolare. Per ora, noi non ne vediamo il motivo", ha concluso Fugatti.