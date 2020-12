Covid, Fugatti e la zona rossa anticipata: sì, no, forse

ROMA. Chiusura anticipata a partire dal 19, perché "la situazione sanitaria è grave". Anzi no: "È impensabile immaginare in queste ore una chiusura a partire dal prossimo weekend". Perché "la salute viene prima di tutto ma servono responsabilità e buonsenso".

Sulla zona rossa (o arancione che sia) ventilata dal Governo, Maurizio Fugatti si è esibito oggi in una serie di dichiarazioni non poco contraddittorie. L'ultima in ordine di tempo arriva attorno alle 18.30, battuta dall'Ansa. E' una dichiarazione congiunta di Matteo Salvini e degli amministratori della Lega Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Luca Coletto (assessore alla Sanità in Umbria per conto di Donatella Tesei), Nino Spirlì, Luca Zaia. E Maurizio Fugatti.

"Gli italiani - si legge - si stanno dimostrando rispettosi delle regole, la salute viene prima di tutto ma servono responsabilità e buonsenso perché il diritto alla salute va accompagnato al dirtitto al lavoro. È impensabile immaginare in queste ore una chiusura a partire dal prossimo weekend, senza programmazione e senza la certezza di un piano definito per i rimborsi e una programmazione seria. In questo quadro, un'eventuale zona rossa su tutto il territorio nazionale smentirebbe le chiusure differenziate tra Regioni fortemente volute dal governo. Attendiamo che l'esecutivo si esprima ufficialmente e al più presto. Le restrizioni possono essere sostenute solo in presenza di immediati rimborsi per le attività danneggiate come avviene in tutta Europa e in particolare in Germania”.

I governatori leghisti esprimono, anche, “la volontà (sull'esempio europeo) di non dividere, isolare e dividere famiglie e italiani, che in 8 casi su 10 vivono in piccoli Comuni, almeno il giorno di Natale. A proposito di scuole, infine, la riapertura del 7 gennaio sarà impossibile senza investimenti mirati su traporto pubblico ed edifici. Il governatore Massimiliano Fedriga ha il mandato per trattare con il governo, in modo da evitare provvedimenti improvvisi, punitivi e non organizzati che rischiano di danneggiare famiglie e imprese già fortemente colpite dalla crisi”.

Lo stesso Fugatti però, in un'intervista precedente a margine del consiglio provinciale, era parso favorevole, o per lo meno, non si era detto contrario all’anticipo proposto da alcune Regioni, come risulta chiaro da questa intervista.

Fugatti: "Favorevoli alla zona rossa" Il governatore trentino commenta la proposta del Governo di far scattare la zona rossa nazionale dal 24 dicembre: "I numeri sono gravi e cresce il rischio assembramenti"

Queste le parole del presidente. Che nella conferenza stampa serale per fare il punto sul contagio, ritratta quando afferma che "alcune Regioni hanno chiesto di anticipare al 19 e il Trentino non è tra quelle, come è stato riportato. Noi attendiamo la decisione del Governo di domani: un giorno più o uno in meno cambia poco".

A questo punto viene da chiedere a Fugatti un po' di chiarezza. In questi giorni di incertezza i cittadini ne hanno bisogno.