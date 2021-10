Covid: con il tour del camper vaccinate 722 persone in Trentino

TRENTO. Continua anche questa settimana il tour del camper vaccinale nelle valli del Trentino.

L'obiettivo - sottolinea l'Azienda sanitaria - è intercettare chi ancora non si è vaccinato perché indeciso o semplicemente per la difficoltà di raggiungere uno dei centri vaccinali.

Finora sono 722 le dosi somministrate.

Assistenti sanitarie, infermieri e medici saranno nelle piazze anche i prossimi giorni per chiarire dubbi e perplessità e vaccinare chi vorrà farlo direttamente sul posto. Domani, 13 ottobre, il camper sarà a Moena e proseguirà il suo giro a Frassilongo e Vignola Falesina (giovedì), Verla di Giovo (venerdì) e Spiazzo (sabato). (ANSA).

Chi ha fatto, o farà, la prima dose in una delle tappe del camper vaccinale sarà successivamente contattato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari per fissare la data della seconda dose, da effettuarsi in un centro vaccinale o in un ambulatorio della zona.

l progetto del camper vaccinale è organizzato da Apss in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, gli Ordini delle professioni sanitarie e il supporto degli amministratori locali sul territorio.

Ecco le tappe del camper dal 13 al 16 ottobre.

Moena (str. Luigi Heimann) – mercoledì 13 ottobre tutto il giorno, Frassilongo (località Maso Paoli) – giovedì 14 ottobre mattina, Vignola Falesina (davanti al Municipio) – giovedì 14 ottobre pomeriggio, Verla di Giovo (piazza Rosmini) – venerdì 15 ottobre mattina, Spiazzo (piazza San Vigilio) – sabato 16 ottobre la mattina.