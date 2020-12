Covid: Austria, il maltempo frena screening di massa

BOLZANO. L'ondata di maltempo ha rallentato lo screening di massa anti-covid in Austria. A Vienna, come anche in Tirolo e in Vorarlberg tutta la popolazione era chiamata a sottoporsi al tampone rapido, mentre nel resto del paese lo screening ha riguardato in questa fase solo gli insegnanti. L'afflusso è stato sotto le attese, in Tirolo soprattutto a causa del caos neve, mentre a Vienna i test a tappeto continueranno fino a metà mese.

Il cancelliere Sebastian Kurz e il sindaco Michael Ludwig oggi si sottoporranno al tampone rapido. Il tasso degli asintomatici individuati finora è sotto l'1%, tra loro anche 300 insegnanti.

Il governo non esclude un secondo screening, prevedendo questa volta dei 'bonus' non meglio precisati per chi partecipa. Nel frattempo, dopo tre settimane, sono tornati a scuola gli alunni delle elementari e medie, mentre prosegue la didattica a distanza per le superiori. Hanno riaperto anche i negozi, musei e parrucchieri.