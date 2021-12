Covid: altri due decessi in Alto Adige, 11 in una settimana

BOLZANO. Non si arresta l’ondata Covid in Alto Adige, dove si registrano altri due morti. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.247. Solo nell'ultima settimana sono decedute 11 persone affette dal virus.

I nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore sono 535, di cui 320 tramite 2.627 tamponi pcr e 215 tramite 12.775 test antigenici. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 13 (-1) e nei normali reparti a 92 (-6), mentre resta invariato il numero di letti occupati per pazienti post-acuti nelle cliniche private (69).

Sono stati dichiarati guariti 531 altoatesini e in quarantena si trovano 10.378.