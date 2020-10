Ha provato a farli desistere, urlando dal bancone, ma senza grande successo: sotto casa, in pieno giorno, i ladri le stavano rubando l’auto, un suv, spingendola prima a mano fuori dal parcheggio, poi con un’altra auto. Una manovra pazzesca, portata atermine con grande abilità e in pochi secondi, sotto gli occhi dei proprietari impotenti. È successo a Terlizzi, in Provincia di Bari, in Puglia.