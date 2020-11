Coronavirus, un positivo nello staff della giunta provinciale di Trento: tamponi a tutti

TRENTO. A seguito della conferma di un caso positivo nello staff della Giunta si è attivato il monitoraggio anti Covid-19. L'ultima seduta - spiega una nota della Provincia autonoma di Trento - si è tenuta appositamente in Sala Depero per garantire il distanziamento fra persone ed una corretta aerazione degli spazi: questi accorgimenti, assieme all'utilizzo di dispositivi di protezione e di igienizzanti, sono ritenuti una valida misura di protezione, tali da non rendere necessaria l'adozione della quarantena.

A titolo ulteriormente prudenziale, comunque - prosegue la nota - è stata predisposta la somministrazione del tampone nel quinto giorno a tutti i partecipanti alla seduta di venerdì scorso e le stesse agende dei componenti dell'esecutivo saranno riformulate in modo da poter svolgere l'attività di governo in videocollegamento.

Sempre per ragioni di profilassi, dovranno rimanere in isolamento i due funzionari che si trovavano ai lati del collega risultato positivo.