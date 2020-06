Coronavirus, un nuovo decesso in Trentino

TRENTO. Un anziano, ospite di una Rsa, è la nuova vittima da Covid 19 in Trentino.

Per quanto concerne i nuovi casi, se l'elenco dei soggetti sintomatici nei parziali di oggi si ferma allo zero, dal lato delle campagne di screening emerge una positività; e questo è il risultato di un monitoraggio anche ieri piuttosto intenso, con 714 tamponi analizzati da APSS, 479 da Cibio e 7 dalla FEM, per un totale di 1200 test.

Stabile da alcuni giorni il numero di ricoveri che resta a quota 2 (nessuno in terapia intensiva).