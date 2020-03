Coronavirus, tre milioni di euro ai Comuni trentini: ecco l'elenco completo

TRENTO. Quasi tre milioni di euro per i Comuni trentini. Risorse che serviranno per misure urgenti di solidarietà alimentare, vista l’emergenza sanitaria in corso.



Questa la suddivisione dei fondi nazionali, comune per comune, in euro, secondo il calcolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Ala 50.877,71 euro; Albiano 8.650,35; Aldeno 16.795,35; Altavalle 10.917,18; Altopiano della Vigolana 26.852,42; Amblar-Don 2.793,92; Andalo 5.826,42; Arco 94.516,28; Avio 23.147,26.

Baselga di Piné 26.746,39; Bedollo 8.104,83; Besenello 14.054,45; Bieno 2.756,57; Bleggio Superiore 9.062,76; Bocenago 2.104,72; Bondone 4.304,68; Borgo Chiese 10.908,53; Borgo d’Anaunia 14.035,43; Borgo Lares 3.758,81; Borgo Valsugana 36.861,77; Brentonico 22.785,90; Bresimo 1.464,09.

Caderzone Terme 3.594,46; Calceranica al Lago 7.199,52; Caldes 6.271,17; Caldonazzo 20.029,31; Calliano 10.936,04; Campitello Fassa 3.780,02; Campodenno 9.215,99; Canal San Bovo 8.426,52; Canazei 10.004,05; Capriana 3.240,09; Carisolo 5.025,88; Carzano 3.177,39; Castel Condino 1.161,04; Castel Ivano 17.763,52; Castello-Molina di Fiemme 12.326,14; Castello Tesino 6.292,96; Castelnuovo 5.778,19; Cavalese 21.800,03; Cavareno 5.757,50; Cavedago 2.910,56; Cavedine 15.623,71; Cavizzana 1.329,94; Cembra Lisignago 15.783,74; Cimone 3.679,29; Cinte Tesino 1.855,55; Cis 1.611,68; Civezzano 21.487,24; Cles 37.216,98; Comano Terme 18.604,39; Commezzadura 5.298,93; Centa 8.151,70; Croviana 3.578,56.

Dambel 3.291,61; Denno 6.994,86; Dimaro Folgarida 11.345,35; Dreno 3.090,81; Dro 28.043,97.

Fai della Paganella 4.829,72; Fiavé 7.074,13; Fierozzo 3.242,43; Folgaria 16.742,34; Fornace 8.284,43; Frassilongo 2.188,94.

Garniga Terme 2.592,86; Giovo 15.637,27; Giustino 3.949,67; Grigno 12.308,49.

Imer 6.906,96; Isera 14.711,84.

Lavarone 6.160,42; Lavis 48.489,10; Ledro 29.589,50; Levico Terme 44.142,24; Livo 4.864,25; Lona-Lases 5.647,87; Luserna 1.637,16.

Madruzzo 17.471,05; Malé 12.056,50; Massimeno 1.025,02; Mazzin 3.069,61; Mezzana 4.665,38; Mezzano 8.653,18; Mezzocorona 29.163,90; Mezzolombardo 39.960,19; Moena 14.017,34; Molveno 5.900,64; Mori 53.586,58.

Nago-Torbole 14.923,90; Nogaredo 11.090,87; Nomi 7.157,11; Novella 20.245,89; Novaledo 6.077,15.

Ospedaletto 4.451,96; Ossana 4.458,62.

Palù del Fersina 887,43; Panchià 4.578,13; Peio 9.813,20; Pellizzano 4.156,43; Pelugo 2.107,20; Pergine Valsugana 113.829,88; Pieve di Bono- Prezzo 7.687,27; Pieve Tesino 3.690,41; Pinzolo 16.159,17; Pomarolo 13.253,91; Porte di Rendena 10.900,36; Predaia 37.877,78; Predazzo 23.931,26; Primiero San Martino di Castrozza 28.617,84.

Rabbi 7.502,85; Riva del Garda 92.803,88; Romeno 7.400,98; Roncegno Terme 15.533,58; Ronchi Valsugana 2.718,78; Ronzo-Chienis 5.998,09; Ronzone 2.269,07; Roveré della Luna 9.850,03; Rovereto 211.914,12; Ruffré-Mendola 2.168,34; Rumo 4.522,33.

Sagron Mis 975,49; Samone 3.276,18; San Lorenzo Dorsino 9.553,26; San Michele all’Adige 22.364,79; Sant’Orsola Terme 6.112,71; Sanzeno 5.508,03; Sarnonico 4.640,66; Scurelle 7.757,99; Segonzano 9.898,91; Sella Giudicarie 16.335,19; San Giovanni di Fassa 18.767,54; Sfruz 1.998,35; Soraga di Fassa 3.668,68; Sover 5.348,59; Spiazzo 6.701,18; Spormaggiore 7.577,97; Sporminore 4.609,60; Stenico 6.224,04; Storo 26.002,60; Strembo 2.995,38.

Telve 10.557,93; Telve di Sopra 3.315,03; Tenna 5.243,25; Tenno 10.687,95; Terragnolo 4.140,24; Terre d’Adige 19.716,37; Terzolas 3.377,10; Tesero 15.719,14; Tione di Trento 19.403,72; Ton 8.065,43; Torcegno 3.833,10; Trambileno 7.872,82; Trento 624.604,81; Tre Ville 7.400,98.

Valdaone 6.434,51; Valfloriana 2.718,48; Vallarsa 7.263,14; Vallelaghi 26.852,42; Vermiglio 9.839,86; Vignola-Falesina 1.000,94; Villa Lagarina 20.373,91; Ville d’Anaunia 27.486,08; Ville di Fiemme 13.762,86; Volano 16.090,25.

Ziano di Fiemme 9.340,79 euro. D.E.