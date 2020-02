Coronavirus, Salvini attacca Conte in diretta Facebook da Campiglio. Ma la rete insorge

CAMPIGLIO. Rischia di trasformarsi in un boomerang l'ennesima diretta Facebook del leader della Lega, Matteo Salvini, che stavolta ha scelto Campiglio per uno dei suoi comizi online. Molti i commenti negativi di persone che hanno rinfacciato a Salvini di parlare mentre prende il sole quando invece c'è chi combatte negli ospedali.

Proprio partendo dall'emergenza sanitaria l'ex capo del Viminale si è scagliato contro l'attuale premier. «Nessun inciucio, quelli li lascio al Pd, ma per come ha gestito l'emergenza è chiaro che per il bene dell'Italia serve che Conte vada via prima possibile: l'Italia in giro nel mondo è vista come un lebbrosario, dove gli ospedali non funzionano e siamo tutti a rischio. Qualcuno che aveva la possibilità di chiudere tutto all'inizio non l'ha fatto. Non è sciacallaggio, è cronaca».

«Voglio dire a Conte - ha aggiunto - che il problema non è la zona rossa, 11 comuni, ma riaprire subito tutto. Come Lega stiamo facendo il possibile perchè si torni a produrre, a comprare, che torni al sorriso. Come Lega potremmo aspettare dando responsabilità e far finta di nulla. Invece no. Amiamo questo Paese per cui anche dall'opposizione faccio proposte».