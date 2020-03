Coronavirus, per Trento una domenica "sotto sorveglianza speciale"

TRENTO. Una domenica da sorvegliata speciale per la città di Trento e i suoi sobborghi. Oltre ai vigili urbani e alle forze dell'ordine, in azione anche gli alpini nei parchi e i forestali in montagna.















































Città e sobborghi "si riempiono" di controllori: forestali in Bondone, vigili sulle strade, alpini nei parchi Una domenica ad alta sorveglianza in Trentino per vigilare sul rispetto delle misure del Governo e della Provincia. Ecco alcune immagini realizzate dall'agenzia Panato

Questi ultimi nei loro pattugliamenti non hanno sanzionato nessuno e le poche persone incrociate e controllate avevano tutte titolo per muoversi o erano comunque in regola, tra spostamenti di lavoro, cani da portare a spasso e brevi giri nei pressi della propria abitazione.

Coronavirus, i controlli della Forestale sui sentieri Il controllo nei boschi. Forestali in azione lungo i percorsi sui monti attorno alla città. Negli ultimi giorni c'è stata una costante riduzione degli spostamenti, il tasto dolente resta quello di chi va ad abbattere piante: attività rischiosa

Per l’intera giornata due pattuglie hanno battuto palmo a palmo l’area della sinistra Adige e la zona del Bondone. Campel, Cimirlo, Marzola, Montevaccino, Cadine, Vason.