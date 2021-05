Coronavirus, ottavo giorno senza vittime in Trentino, solo 46 i nuovi contagi

TRENTO. Buone notizie anche oggi dal bollettino Covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che riporta per l’ottavo giorno consecutivo zero decessi mentre i nuovi casi si fermano a 46. Procede nel frattempo la campagna vaccinazioni: questa mattina è stata raggiunta la quota delle 283.818 somministrazioni.

I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 1.081 (di questi 663 sono stati gestiti dall’Ospedale santa Chiara e gli altri 418 dalla Fem) ed hanno fatto emergere 27 nuovi casi positivi, confermando anche 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Sono stati 1.123 invece i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria dai quali sono emersi 19 casi positivi.

I contagi fra bambini e ragazzi oggi sono 11: tra questi troviamo 2 bambini in fascia 3-5 anni, 4 tra 6-10 anni e 5 tra 11-13 anni. Ieri le classi in quarantena erano 59.

I RICOVERI IN OSPEDALE (fonte: Apss/trentinodigitale)

Nelle fasce più mature invece i numeri si mantengono bassi per effetto, sottolineano le autorità sanitarie, della campagna di vaccinazione: solo 4 in fascia 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 41 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 13 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri, ma le dimissioni sono state più numerose (5)

Altri 60 guariti intanto portano il totale da inizio pandemia a quota 43.433.

IL DATO DEI COMUNI (fonte: Apss/trentinodigitale)

In conclusione i dettagli sulle vaccinazioni nelle fasce over 80, 70-79 e 60-69 anni: rispettivamente 63.011, 57.695 e 56.311 dosi.