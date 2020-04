Coronavirus, mascherine e scaldacollo obbligatori in Alto Adige: multe a chi non li indossa

BOLZANO. «Da domani in Alto Adige sarà obbligatorio indossare la mascherina quando si esce di casa, o comunque usare una protezione su bocca e naso, come una sciarpa, un foulard, uno scaldacollo. Si deve usare quando ci si avvicina o c'è il rischio di avvicinarsi ad altre persone e soprattutto quando si entra in luoghi chiusi per fare la spesa».

Lo dice il presidente Arno Kompatscher che annuncia per questa una nuova ordinanza che entrerà in vigore domani.

Occorrerà fare molta attenzione, perché, come anticipato all'Alto Adige dal presidente della Giunta, sono previste sanzioni superiori ai 200 euro.