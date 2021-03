Coronavirus, in Trentino una vittima e 84 nuovi contagi

TRENTO. Ha superato la soglia delle 90.000 somministrazioni il programma delle vaccinazioni in Trentino, dove si registrano comunque 84 nuovi casi positivi ed 1 nuovo decesso (esterno all’ospedale). I dati sono contenuti nel bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Dei nuovi contagi, 66 sono quelli risultati positivi al tampone molecolare mentre gli antigenici ne hanno individuato altri 18. Gli asintomatici sono 51, i pauci sintomatici 25.

Altri dettagli: ci sono 27 nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolare (ieri le classi in quarantena erano 18): 10 hanno tra 0-2 anni, 4 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 5 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni.

Fra le classi più mature troviamo invece 9 nuovi casi nella fascia 60-69 anni, 9 tra 70-79 anni e 7 di 80 e più anni.

Gli ingressi negli ospedali ieri sono stati 16, quattro volte tanto le dimissioni che nel fine settimana - va ricordato - sono comunque ridotte. Il totale dei pazienti covid è pari pertanto a 263, di cui 46 in rianimazione.

La statistica dei guariti aggiunge invece altri 177 casi che portano il totale da inizio pandemia a 36.424.

La domenica è anche il giorno in cui il numero dei tamponi cala: ieri ne sono stati analizzati 677, tutti molecolari e tutti al Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento. Da aggiungere che questi test hanno confermato anche 14 positività intercettate nei giorni scorsi dai tamponi antigenici.

Sono stati inoltre notificati all’Azienda sanitaria anche 288 test rapidi.

Infine le vaccinazioni, che stamattina hanno registrato le 90.812 somministrazioni, di cui 30.704 seconde dosi. Quelle riservate ad ultra ottantenni hanno toccato quota 41.042, mentre sono 9.740 le somministrazioni finora effettuate alla categoria 70-79 anni.