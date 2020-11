Coronavirus in Trentino, Ferro: "Tamponi, stiamo accorciando i tempi"

TRENTO. «Sicuramente ci possono essere dei ritardi soprattutto per il numero incredibile di persone che dobbiamo contattare ogni giorno, soprattutto nel mondo della scuola. Ma i tamponi rapidi ai positivi vengono fissati e la procedura è cambiata negli ultimi giorni e avrà un'ulteriore accelerazione con il fatto che da domani (oggi, 12 novembre, ndr) tutti i soggetti positivi riceveranno automaticamente un certificato di isolamento per loro di 21 giorni e, a seguito di questa certificazione, verrà data anche la possibilità di avere un codice per la prenotazione in diretta del proprio tampone».

Lo ha detto il direttore del Dipartimento prevenzione dell'Apss, Antonio Ferro, intervenendo in videoconferenza con i giornalisti. «Siamo la Provincia che fa più tamponi in assoluto rispetto al resto d'Italia e quindi cerchiamo di rispettare i dieci giorni. Stiamo cercando di fare il massimo perché tutti possano rispettare i tempi previsti dal tamponamento», ha aggiunto.