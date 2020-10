Coronavirus in Trentino, dimesso un bambino di 13 giorni

TRENTO. C'è anche un neonato fra i casi positivi, che ha fatto un breve ricovero ed è già a casa. Lo ha comunicato Pier Paolo Benetollo, direttore dell'Apss, nella conferenza stampa di oggi, 20 ottobre.

"Un bambino dimesso ieri ha 13 giorni: appena tornato a casa dopo la nascita si è contagiato, si presume dopo il contatto con una cuginetta, che era risultata positiva. Ha fatto un brevissimo ricovero e sta bene".

Benetollo ha aggiunto un'altra informazione: "A inizio ottobre tre donne, una a Trento e due a Rovereto, hanno partorito con il Covid contratto a fine gravidanza. Non c'è stata nessuna conseguenza per la salute ma non poche sono le difficoltà per la famiglia".