Coronavirus, in Trentino 20 nuovi casi positivi e 2 ricoveri in più

CORONAVIRUS. Sono 20 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Trentino, di cui 10 individuati tramite screening. Cinque sono legati al comparto carni.

Positivo un minorenne. l tamponi processati sono stati 317. Le persone ricoverate sono 11, due in più, ma non in terapia intensiva.

I dati sono stati resi noti in conferenza stampa dall'assessore alla salute Stefania Segnana.