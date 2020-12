Coronavirus in Trentino, 16 morti nelle ultime 24 ore

TRENTO. Emerge un alto numero di decessi dall'ultimo rapporto relativamente al contagio da coronavirus in Trentino. Sono infatti 16 i morti i provincia nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda i contagi, il bollettino odierno parla di 165 nuovi casi emersi da tamponi molecolari, ai quali si affiancano altri 33 positivi al tampone rapido.

Nel dettaglio, fra i positivi di sono 5 bambini con meno di 5 anni (1 di questi ha meno di 2 anni), mentre gli over 70 sono 41. Rilevati anche 23 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare e sulle singole situazioni sono in corso gli accertamenti per determinare l’eventuale isolamento delle rispettive classi (ieri, quelle in quarantena erano 64).

Salgono da 54 a 55 i ricoveri in terapia intensiva. Le persone alle malattie infettive sono attualmente 368 (+8 rispetto a ieri).

I guariti di giornata sono 51.