Coronavirus, in Alto Adige scatta l'obbligo di mascherina (o sciarpa)

BOLZANO. In Alto Adige è entrato in vigore l'obbligo di coprire naso e bocca quando si esce di casa o comunque quando si svolge una delle attività consentite dalle norme per prevenire il contagio da nuovo coronavirus.

«Questa regola vale per tutte le persone in Alto Adige a partire dall'età scolare. Per i bambini di età inferiore la mascherina è solo raccomandata» ha spiegato il presidente della Provincia Arno Kompatscher firmando una nuova ordinanza urgente che precisa meglio questo aspetto.

In caso di incontro con altre persone che non appartengono al nucleo familiare, all'interno di ambienti chiusi come ad esempio quando si fa la spesa o al lavoro, è obbligatorio coprire naso e bocca perché - ha ricordato il presidente della Provincia - tale misura consente di ridurre notevolmente il rischio di contagio.

Per assolvere a questa funzione è possibile utilizzare una mascherina, una sciarpa, una bandana o anche una mascherina autoprodotta. L'ordinanza firmata ieri sera ribadisce il divieto di eventi o manifestazioni pubbliche.