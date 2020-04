Coronavirus in Alto Adige, Kompatscher: "Verso una diminuzione netta dei casi"

BOLZANO. I morti per Coronavirus in Alto Adige hanno raggiunto oggi, 2 aprile, quota 128, 84 dei quali negli ospedali e 44 nelle Rsa. Sono 8 in più di ieri.

Sono 3.205 le persone in quarantena, mentre 1961 sono uscite dalla quarantena.

Effettuati 12.682 tamponi su 7.082 persone. I laboratori ieri ne hanno esaminato 724, 45 dei quali sono risultati positivi.

Sono 251 i pazienti curati in ospedale e 54 in terapia intensiva, oltre agli 11 già in rianimazione all'estero.

"Una situazione che lascia ben sperare. Siamo in una fase di stabilizzazione, attendiamo una diminuzione netta di questi numeri", dice il governatore Arno Kompatscher. Che nella nuova ordinanza sembra non tenere conto delle indicazioni nazionali: "Tutti coloro che vivono nella stessa famiglia potranno uscire insieme per una breve passeggiata".

"La nuova ordinanza che sarà firmata oggi recepisce quella statale, con la proroga delle misure di contenimento fino al 13 aprile. Oltre a questo prevediamo qualche alleggerimento a livello locale: il coprirsi bocca e naso quando ci si avvicina ad altre persone. Non è prevista una multa ma resta un dovere civico.

Inoltre sulla vendita al dettaglio nei negozi di vicinato si possono vendere oltre agli alimentari anche i prodotti di cartoleria.

Il titolare potrà lavorare nell'impresa solo se da solo al massimo con i conviventi nel nucleo familiare. Vietati i contatti con fornitori.

L'Azienda sanitaria e la Protezione civile forniranno le mascherine ai negozianti".

"Sappiamo che è un giorno difficile per tutti - ha concluso Kompatscher - ma gli sforzi fatti hanno dato i loro risultati".