Coronavirus in Alto Adige, aumentano i nuovi casi: sono 72 nelle ultime 24 ore

Con uno skate sotto i piedi, può fare praticamente quello che vuole. Non a caso il 25enne Nyjah Huston è lo skater più pagato di sempre. L’ultima impresa è stata quella di acccettare la sfida lanciata da un’altra star dei social media, l'influencer Alex Choi, mago delle supercar. Choi lo ha invitato a saltare sulla sua Lamborghini da mezzo milione di euro. Non si tratta di una supercar qualsiasi. "The Unicorn", come è stata ribattezzata, è interamente rivestita da un roll-bar tubolare in grado di proteggerla dagli urti, secondo un progetto realizzato dallo stesso Alex Choi. Dunque a Los Angeles, California, Huston è riuscito a saltare sui tubi che ingabbiamo la “Lambo” e a skaterare come se nulla fosse. Senza fare un graffio alla carrozzeria.