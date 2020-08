Coronavirus in Alto Adige, altri 6 positivi su 537 tamponi

BOLZANO. Nelle ultime 24 ore l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha identificato 6 nuove infezioni da coronavirus, su 537 tamponi effettuati.

A livello provinciale l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige informa che ad oggi (3 agosto) ha effettuato in totale 107.735 tamponi su 55.757 persone.

Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 643. Dai dati diffusi si evince anche come non vi siano più pazienti ricoverati in terapia intensiva all'ospedale di Bolzano.

I numeri in breve:

Tamponi effettuati ieri (2 agosto): 537

nuovi tamponi positivi: 6

numero delle persone positive al coronavirus: 2.734

numero complessivo dei tamponi effettuati: 107.735

numero delle persone sottoposte al test: 55.757 (+372)

pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, nelle cliniche private ed a Colle Isarco: 11

numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 0

decessi complessivi (incluse le case di riposo): 292 (+0)

persone in isolamento domiciliare: 643

persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 11.943

persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 12.586

persone guarite: 2.330. A queste si aggiungono 878 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Totale: 3.208 (+1)

collaboratori dell'Azienda sanitaria positivi al test: 234, 232 guariti