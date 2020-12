Coronavirus in Alto Adige, 43 tamponi positivi e 2 decessi. Tornano a salire i ricoveri

Der Generalsekretär der Europaregion Matthias Fink hat in der Grundschule von La Pliè/Buchenstein Pfarre in Gegenwart von Vertreterinnen und Vertretern der drei Gemeindeverwaltungen und der ladinischen Vereinigungen von Buchenstein, Col und Cortina d'Anpezo die Schulwandkarte der Euregio übergeben. Begleitet wurde Generalsekretär Fink vom Vertreter Südtirols in der Europaregion, Christoph von Ach und von Ivan Lezuo.