Coronavirus, contagiato l'assessore alla salute altoatesino Thomas Widmann

BOLZANO. Dopo il ritorno da una vacanza in famiglia, l'assessore provinciale alla salute Thomas Widmann è risultato positivo al tampone naso-faringeo effettuato ieri (10 luglio). Attualmente l'assessore si trova in isolamento domiciliare.

Le sue condizioni di salute - comunica la Provincia di Bolzano in una nota - sono buone e finora si sono manifestati solo sintomi leggeri di malattia. Il caso che ha dato origine alla catena di contagio non ha contratto il virus in Alto Adige.

Per quanto riguarda l'assessore, qualora non si dovessero presentare ulteriori sintomi è previsto un nuovo tampone dopo 11 giorni. In caso di risultato negativo questo verrà ripetuto due giorni dopo. Nel frattempo Widmann si trova in quarantena a casa propria.