Coronavirus, appello dell'Apss ai positivi: "Trasferitevi in hotel per non contagiare i familiari"

TRENTO. I contagi? Avvengono in larga parte in famiglia. Dal dottor Antonio Ferro, responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria, arriva un appello alle persone positive al Coronavirus che si trovano in isolamento domiciliare, ad usufruire dell'opportunità di trasferirsi negli alberghi messi a disposizione per l'emergenza, dove si ricevono anche i pasti. Un modo importante per contenere il fenomeno della trasmissione del virus fra congiunti.

Ferro ha rivolto il suo appello dopo avere osservato che i minori contagiati sono 97 su 4929: il 2%. "Fanno parte soprattutto di nuclei dove c'era già un positivo. Questo spinge a far ritenere che sarebbe fondamentale mandare le persone contagiate negli alberghi appositamente destinati, come è stato proposto. Tutti dovrebbero accettare questa proposta e staccarsi per il periodo necessario dal nucleo familiare".