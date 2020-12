Coronavirus, altri 14 morti in Trentino: in totale sono 860

TRENTO. Il Covid-19 fa altre vittime in Trentino. Nelle ultime 24 ore si sono infatti registrati 14 decessi legati al virus, che portano a 860 i morti da inizio pandemia sul territorio. Le vittime delle ultime 24 ore hanno un'eta media di 87 anni: si tratta di 7 uomini e 7 donne.

Aumenta di 377 unità il numero dei contagi su un totale di 1722 tamponi eseguiti. Sono 149 i positivi rilevati con tampone molecolare. Scendendo nel dettaglio, dei nuovi casi positivi 176 sono senza sintomi e c’è un gruppo più che doppio (357) di pauci sintomatici: sono tutti seguiti a domicilio. Ci sono poi 8 bambini con meno di 5 anni (1 di questi ha meno di 2 anni) e ben 111 contagi fra gli over 70, dato che impone di rilanciare con forza l’appello che da sempre le autorità sanitarie rinnovano e che richiama al massimo della responsabilità nei comportamenti da adottare per proteggere le classi di età più esposte agli effetti del virus (distanziamento, igiene delle mani, mascherina). Nel rapporto si dà conto inoltre di altri 38 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare (rispetto a ieri le classi in quarantena sono aumentate di 5 unità e oggi risultano essere 17).

I ricoveri ospedalieri sono 355, 11 in meno rispetto a ieri. Stabili, invece, i ricoveri in terapia intensiva che ammontano a quota 53 e quelli nei reparti ad alta intensità dove attualmente ci sono 57 pazienti.

Ecco infine i dati per Comune: