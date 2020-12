Coronavirus, altri 13 morti in Trentino

TRENTO. Un'altra giornata da numeri neri in Trentino sul fronte Coronavirus. Nelle ultime 24 ore infatti si sono registrati 13 decessi, 9 donne e 4 uomini, 6 dei quali avvenuti in ospedale. La vittima più giovane aveva 71 anni, quella più anziana 100 (età media 86 anni).

Per quanto riguarda le nuove positività, dai tamponi molecolari ne sono emerse 136, mentre dai test antigenici 222.

Si registrano anche 33 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare e saranno gli approfondimenti in corso a decidere se si renderà necessario mettere in isolamento le rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 15).

Lieve miglioramento sul fronte degli ospedali: ieri le dimissioni hanno superato i nuovi ingressi: 33 contro 21. Al momento quindi i pazienti ricoverati sono 413 (18 in meno rispetto a ieri), di cui sempre 49 in rianimazione.