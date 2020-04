Coronavirus, 2.145 positivi in Alto Adige: ecco la distribuzione geografica

BOLZANO. Continuano ad aggiornarsi i numeri dell'epidemia da Coronavirus, anche in Alto Adige. In provincia i positivi sono arrivati 2.145. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 51 casi per 911 tamponi effettuati.

L'incremento più significativo delle ultime ore lo si è registrato a Tesimo, dove si è passati da 7 a 13 pazienti positivi.

Casi positivi per Comune di residenza - Dati aggiornati al 13 aprile

Aumentano, purtroppo, anche le vittime. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 11, per un totale di 215 dall'inizio dell'epidemia.

Ecco l'elenco dei decessi in Alto Adige:

1064491 20200413 Verstorbene Deceduti by Paolo Gaiardelli on Scribd