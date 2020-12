Coronavirus, 13 morti nelle ultime 24 ore in Trentino

TRENTO. Sono ancora numeri pesanti quelli legati al Coronavirus in Trentino. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 13 decessi, che portano a 920 i morti da inizio pandemia sul territorio provinciale.

Sono risultate positive 43 persone su 839 tamponi molecolari e 40 su 418 test antigenici rapidi, più altri 16 positivi ai molecolari eseguiti a conferma di altrettanti antigenici.

Stabili i numeri dei ricoveri: 327 i pazienti Covid in malattie infettive, 54 in "alta intensità" e 49 in terapia intensiva.

Sono infine 373 i guariti.