Coppia scomparsa, riprese dall’alto le ricerche del corpo di Peter Neumair nell'Adige

BOLZANO. Sono riprese oggi le ricerche del cadavere di Peter Neumair, gettato dal figlio nell'Adige assieme alla moglie Laura Perselli lo scorso 4 gennaio.

In questi giorni, infatti, vengono condotte delle ricerche nel fiume Adige tramite delle osservazioni all'alto: il fiume viene sorvolato da due elicotteri, di carabinieri e Guardia di finanza. Finora comunque le ricerche non hanno dato alcun esito.

Ieri, martedì 23 marzo, tre periti erano stati nominati dalla giudice per le indagini preliminari Carla Scheidle per effettuare una perizia psichiatrica e psicologica, in incidente probatorio, su Benno Neumair, il trentenne bolzanino che ha già confessato l'omicidio e l'occultamento dei cadaveri dei suoi genitori, Laura e Peter.

I periti sono: Eraldo Mancioppi, psichiatra trentino, Marco Samory, psicologo padovano esperto in psicodiagnostica e testistica, e Isabella Merzagora, psicologa criminologa di Milano.

I periti, che saranno formalmente incaricati in un'udienza che si svolgerà il 1 aprile, dovranno rispondere a una serie di quesiti: Benno era capace di intendere e di volere al momento dell'omicidio? E' socialmente pericoloso? E' in grado di partecipare coscientemente al processo?