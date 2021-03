Consulta, incostituzionali i test ingresso all'università con la riserva dei posti per i trentini

TRENTO. La Corte costituzionale ha considerato incostituzionale il comma dell'articolo 15 della legge di stabilità 2020 che prevedeva per i test d'ingresso all'Università di Trento una riserva di posti per i residenti in Provincia di Trento nel caso di parità di punteggio con studenti di altre regioni.

Secondo i giudici della Consulta questa riserva di posti, per quanto fissata nella misura del 10%, ha una portata discriminatoria.

Lo ha detto il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder, in apertura della seduta pomeridiana.