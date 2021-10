Comunali, affluenza in calo: in Trentino ha votato il 14,9%

TRENTO. Elezioni comunali, in Trentino oggi si vota in quattro Comuni per scegliere il sindaco e il nuovo consiglio comunale: Brentonico, Nogaredo, Terragnolo e Bondone. Urne aperte dalle 7 alle 21, lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi.

Alle ore 11 - comunica la Regione – l'affluenza in Provincia di Trento è stata del 14,9% pari a 994 votanti contro il 16,9% rispetto alle precedenti amministrative.

A Brentonico hanno votato 542 aventi diritto (15,2%), a Bondone sono 99 gli elettori che si sono recati alle urne (17%), a Nogaredo 253 voti registrati (14,6%), a Terragnolo sono finora 100 i votanti (12,9%).

In provincia di Bolzano l'affluenza è stata del 13,8% pari a 4.625 votanti contro il 13,2% delle precedenti amministrative.

Nel dettaglio a Merano si sono recati alle urne 4.188 (13,6%), a Glorenza sono 141 i votanti (15,6%), mentre a Nalles sono 296 i voti registrati (17,7%).