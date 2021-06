Clima e orsi, sabato il Centro sociale Bruno pronto a contestare il ministro Cingolani

TRENTO. Inizia il Festival dell’economia e già si annuncia una protesta. Il Centro sociale "Bruno" di Trento aderirà alla mobilitazione indetta sabato 5 giugno dal movimento "Rise up 4 climate justice" per chiedere un modello di gestione dei cambiamenti climatici, del territorio e delle risorse naturali diverso da quello proposto dal Governo e dal ministro alla transizione ecologica Roberto Cingolani, e per chiedere un cambio di passo sulla gestione dell'orso in Trentino.

La manifestazione, organizzata durante il Festival dell'economia, inizierà alle 14 in via Verdi, nei pressi della facoltà di Sociologia. L'intento degli organizzatori, a quanto riferito all'ANSA dalla portavoce Francesca Manzini, è quello di dare vita a un corteo per le vie del centro storico, malgrado il parere contrario della Questura.

"Portiamo in piazza il dissenso contro un ministero che, malgrado il nome, non sembra andare oltre la logica dell'impiego di risorse fossili, ma anche per chiedere una presa di posizione di Cingolani sul tema degli orsi, per cui noi immaginiamo da tempo un progetto di convivenza", ha specificato Manzini. Tra le ragioni della protesta, vi è anche la presenza di Leonardo Finmeccanica tra gli sponsor del Festival dell'economia. "Ci sembra poco coerente che una città che si proclama per la pace non trovi nulla da obiettare alla presenza di un'azienda che produce armi come sponsor dell'iniziativa", ha concluso Manzini.