Cinque denunciati per rissa in Val Pusteria

VERSCIACO. I carabinieri di Prato alla Drava hanno identificato i presunti componenti di due gruppi di persone che, alla fine di gennaio, nella frazione di Versciaco, si sono resi protagonisti di una rissa presso un bar della zona.

I giovani, dopo esser usciti dal locale, hanno iniziato a litigare, pare per motivi banali, e si sono fronteggiati a colpi di sberle e pugni. I partecipanti alla rissa sono due giovani di 24 e 27 anni originari della provincia di Bergamo in vacanza in alta Pusteria, e tre kosovari di 20, 21 e 25 anni, lavoratori stagionali domiciliati nella zona.

Tutti e cinque sono stati denunciati a piede libero alla procura della Repubblica di Bolzano per il reato di rissa aggravata.