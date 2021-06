Ciclabile Vela, rifugio Calisio e autobus serali: le petizioni sbarcano online

TRENTO. La nuova ciclabile della Vela, la riapertura del Rifugio Calisio ed il ripristino degli autobus urbani in orario serale e festivo, sono le tre petizioni in corso sulla piattaforma change.org che interessano il Trentino.

Sono 900 le firme finora raccolte per la ciclabile Bus di Vela che vorrebbe diventare un'alternativa alla mobilità tradizionale e sarebbe anche l'unica che collegherebbe la Valle dei Laghi con Trento. Da non sottovalutare la valenza turistica di un simile tracciato che oltre a svilupparsi con tratti molto suggestivi lungo il torrente Vela, sarebbe anche un collegamento sia col Monte Bondone che con il Lago di Garda. Alla proposta del progetto da parte di Alex Benetti (allora consigliere circoscrizionale, oggi presidente della Circoscrizione Bondone) nacque una polemica sulla sua paternità. Alessia Ambrosi (allora consigliera provinciale della Lega, oggi di Fratelli d'Italia) sosteneva che l'idea era sua e già nei progetti della Giunta nell’ambito degli interventi sulla viabilità per la Valle dei Laghi. In realtà nulla è successo fino ad oggi ed allora Martina Cerbaro ha lanciato poco meno di una settimana fa, questa raccolta firme online indirizzata alla Provincia ed è stato indubbiamente un successo. Sarebbe un progetto alquanto avveniristico, però non è per nulla scontato che non si possa realizzare.

Del tutto diversa la situazione del Rifugio Calisio. Qui si tratterebbe di riqualificare una struttura esistente attiva fino a 12 anni fa e trovare una gestione per poterlo riaprire. La pandemia ha fatto riscoprire le montagne vicine a Trento, alcune non attrezzate come il Monte Bondone, altre lasciate invece a se stesse da anni come nel caso del Calisio. Un centinaio le firme finora raccolte per la petizione promossa da Daniela de Eccher per far tornare operativa una struttura adatta sia a chi raggiunge il Calisio a piedi o in bicicletta, ma anche a chi potrebbe trascorrervi un paio di notti per poter apprezzare meglio una montagna poco frequentata.

Infine è arrivata a quota 1900 firme promossa da un gruppo di cittadini, la petizione che chiede il ripristino delle corse serali e festive degli autobus sulla base delle variate limitazioni imposte dalla pandemia. Un collegamento fondamentale tra i sobborghi e la città utile in senso assoluto: lavoro, turismo e partecipazione agli eventi che stanno progressivamente entrando in agenda. La raccolta firme è nata come risposta al silenzio di Provincia, Comune di Trento e Trentino Trasporti alle ripetute richieste dei cittadini.