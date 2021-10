Chiesta una perizia psichiatrica per Max Leitner, il "re delle evasioni"

BOLZANO. La Procura di Bolzano ha avanzato al giudice per le indagini preliminari la richiesta di far svolgere una perizia psichiatrica nei confronti di Max Leitner, il re delle evasioni, nell'ambito dell'indagine a suo carico per detenzione illegale di armi e resistenza a pubblico ufficiale. La Procura intende così accertare se Leitner sia capace di intendere e di volere e se sia socialmente pericoloso.

Leitner, 62 anni, si trova attualmente agli arresti domiciliari. Era stato arrestato il 17 settembre in zona industriale a Bolzano. Due ore prima, dal finestrino del suo suv erano stati esplosi, forse a scopo intimidatorio, due colpi di pistola verso l'auto di una prostituta, che si trovava poco distante: la donna, rimasta illesa, aveva dato l'allarme e la polizia si era subito messa alla ricerca del suv, rintracciato poco distante, con a bordo Max Leitner ed un suo amico austriaco.

La polizia aveva arrestato entrambi e aveva sequestrato le armi trovate nel suv: una pistola P38 ed un fucile con silenziatore.