Chico Forti, in carcere con i cani a rischio

TRENTO. Chico Forti con Valdosta, un cucciolo di Golden retriever. La foto è stata pubblicata sul profilo de Le Iene, la trasmissione che in questi ultimi anni ha seguito da vicino la vicenda giudiziaria dell’imprenditore trentino in carcere negli Stati Uniti dove è stato condannato per l’omicidio di Dale Pike.

Mesi fa il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha annunciato un accordo con gli Stati Uniti che prevede il trasferimento di Chico Forti in Italia, ma da allora non ci sono stati sviluppi.

“Ci è appena arrivata questa foto dalla Florida. Chico Forti mesi fa, in attesa di essere trasferito in Italia, era stato assegnato ad un'altra struttura detentiva ed oggi ci ha fatto sapere che da qualche giorno è stato nuovamente spostato presso un'altra divisione. Questa volta si trova in compagnia di Valdosta, un giovane golden retriever. Sono collocati entrambi all'interno di una sezione dove alcuni detenuti selezionati rimangono a stretto contatto con i cosiddetti cani a rischio: animali che sarebbero stati soppressi perché abbandonati o affetti da diverse problematiche. Questo perché negli Stati Uniti, diversi centri di detenzione collaborano con alcune agenzie per la

tutela degli animali e tramite il programma TAILS (Teaching Animals and Inmates Life Skills) hanno già salvato più di 500 cani tra cui appunto Valdosta”.