Cecilia e Ignazio quasi “naufraghi” al largo di Ibiza: disavventura e panico a bordo del gommone

TRENTO. Disavventura mista a qualche momento di panico per la coppia d’oro del gossip trentino e italiano, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, in vacanza a Ibiza. Durante una gita in barca sono stati bloccati in mezzo al mare, non riuscendo più a rientrare a riva. A raccontarlo ai suoi fans è stato lo stesso trentino, attraverso Istangram.

A bordo dell’imbarcazione i due hanno provato ad avvicinarsi alla spiaggia ma il mare grosso ha impedito loro di scendere dal gommone: «Mangeremo del pesce crudo, visto che Ignazio sull''Isola dei famosi' ha imparato a farlo», le parole di Cecilia.