Caso Neumair, non si farà la perizia genetica

BOLZANO. Non si farà la perizia genetica che era stata chiesta dalla difesa per Benno Neumair, il trentenne bolzanino reo confesso dell'omicidio dei suoi genitori Peter e Laura.

Oggi era in programma l'udienza per il conferimento dell'incarico, da parte del giudice per le indagini preliminari, al genetista Emiliano Giardina, ma la stessa difesa ha contestato la nomina del consulente. L'esame è stato quindi annullato, in quanto è emerso che non esistono criteri interpretativi univoci per i test genetici.

Confermata invece la perizia psichiatrica a carico di Benno per valutare se fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto.