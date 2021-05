Caso Neumair, il giudice di Bolzano rinvia l’udienza: si torna in aula il 9 luglio

BOLZANO. La giudice per le indagini preliminari Carla Scheidle ha rinviato al prossimo 9 luglio l'udienza in cui sarà discusso l'esito, in incidente probatorio, della perizia psichiatrica a carico di Benno Neumair, il trentenne bolzanino reo confesso dell'uccisione e dell'occultamento di cadavere dei suoi genitori, Laura e Peter.

Il rinvio dell'udienza, rispetto alla data originariamente fissata per l'8 giugno, è legato ad un supplemento di perizia chiesto dalle parti per poter eseguire una risonanza magnetica alla testa di Benno.

La perizia dovrà stabilire se Benno fosse capace di intendere e di volere al momento del duplice omicidio.