BOLZANO. Intervento di prima mattina oggi (30 luglio) per i vigili del fuoco di Bolzano, Chiusa e Cardano.

Alle 5.30 sono stati infatti chiamati per un intervento in A22. Intervento urgente perchè lungo la corsia nord dell’autostrada, fra i caselli di Bolzano Nord e Chiusa, un camion aveva preso fuoco.

All'arrivo dei pompieri il mezzo era completamente in fiamme.

Camion a fuoco in A22: non rimane niente L'intervento dei vigili del fuoco di Bolzano, Chiusa e Cardano alle 5.30 di questa mattina lungo la corsia nord dell'autostrada. Ecco il video girato dai vigili del fuoco di Chiusa

L'incendio é stato domato entro breve tempo, proseguono le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.











Il camion avvolto dalle fiamme in A22 Intervento alle 5.30 di questa mattina sull'A22 fra Bolzano nord e Chiusa per i vigili del fuoco di Bolzano, Chiusa e Cardano per un camion andato a fuoco. Foto Vvf

Foto: Vvf.