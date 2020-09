Calenda a Trento: "Ianeselli innovativo e competente, Salvini? Non ha mai lavorato"

TRENTO. «Dobbiamo capire che quello che serve alla città di Trento, e in generale all'intero Paese, è una strategia fatta di due parti: una parte che continui a proteggere le imprese e le aziende e le categorie che sono ancora in difficoltà, dall'altro spingere quelle aziende imprenditoriali e commerciali che hanno la possibilità di crescere, utilizzando risorse nazionali e europee. Quello che non dobbiamo fare e sperperare i soldi pubblici in sussidi improduttivi».

Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Trento per presentare il suo libro «I mostri», nell'ambito di un'iniziativa di sostegno alla coalizione di centrosinistra «SìAmoTrento», che si presenterà alle prossime elezioni amministrative con Franco Ianeselli candidato sindaco. A margine dell'intervento pubblico, Calenda ha parlato del suo sostegno alla riforma costituzionale per la riduzione dei parlamentari.

La replica a Salvini. In risposta al segretario della Lega, che aveva attaccato la Cgil e il candidato del centrosinistra alle comunali, Calenda ha affermato: «Ci sono persone che portano nella politica una conoscenza, un'esperienza di lavoro. Nel caso di Ianeselli c'è una conoscenza del mondo del lavoro delle politiche, del welfare. Ianeselli si è mosso in modo intelligente ed innovativo. Ho già detto che Salvini non ha mai lavorato. Ma non è un'offesa, è una constatazione».

La stoccata a Di Maio. «Ci lamentiamo del nostro ministro degli Esteri - ha attaccato Calenda - e poi ci dimentichiamo di averlo votato. Deve esserci un momento in cui ci interroghiamo perché abbiamo mandato a rappresentare la settima potenza mondiale una persona che non ha molta esperienza di lavoro e nessuna professionalità».

