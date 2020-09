Bomba in piazza Verdi a Bolzano, domenica il disinnesco

BOLZANO. Il commissario del governo, prefetto Vito Cusumano, ha emesso il provvedimento contenente le disposizioni necessarie per lo svolgimento, in sicurezza, delle complesse ed articolate operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico da 500 libbre rinvenuto in piazza Verdi a Bolzano.

Le operazioni si svolgeranno domenica 27 settembre e, in considerazione della potenza esplosiva della bomba, esigono due distinte zone di sicurezza: la zona rossa e la zona gialla.

ZONA ROSSA: area cittadina circoscritta in un raggio di 500 metri dall'ordigno. In tale area è prevista l'evacuazione totale delle persone e degli animali.

- L'evacuazione inizierà alle ore 6.30 e si concluderà alle ore 8.45;

- Ore 8.45: le Forze di Polizia inizieranno le verifiche per accertare la completa evacuazione della zona rossa;

- Contestualmente verrà interrotta la corrente elettrica in un raggio di 250 metri dalla bomba;

- Le persone che necessitano di assistenza per l'evacuazione possono farne richiesta all'Amministrazione comunale;

- Ore 9.30: inizio attività di disinnesco che dovrebbero presumibilmente concludersi, salvo sopraggiunte complicazioni, dopo circa 1 ora e mezza;

- L'inizio e la fine delle operazioni saranno segnalate attraverso il suono di una sirena.

ZONA GIALLA: area cittadina circostante la zona rossa ed avente un raggio compreso tra i 500 e i 1.830 metri dall'ordigno.

- Dalle ore 9.30 fino a conclusione delle operazioni viene fatto obbligo a tutti i cittadini ivi presenti di rimanere all'interno di edifici chiusi e, si consiglia, lontano da finestre e pareti vetrate. Nello stesso periodo temporale è vietata anche la circolazione veicolare.

TRASPORTO FERROVIARIO: la stazione ferroviaria di Bolzano è compresa all'interno della zona rossa e, pertanto, sarà evacuata entro le ore 9.00. La circolazione ferroviaria sarà interrotta, in entrambe le direzioni, durante lo svolgimento delle operazioni.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: il servizio di trasporto pubblico locale sarà interrotto durante lo svolgimento delle operazioni.

CIRCOLAZIONE AUTOSTRADALE: la circolazione autostradale lungo l'autostrada del Brennero/A22 sarà interrotta, in entrambe le direzioni, durante lo svolgimento delle operazioni. Per informazioni in merito, l'utenza potrà contattare l'Autobrennero nonché il Servizio Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano.

Le persone inferme o non deambulanti che vivono in zona rossa e che necessitano di un servizio di trasporto e accompagnamento per l'evacuazione, potranno contattare la Croce Rossa o la Croce Bianca al numero di telefono della Centrale Operativa: 0471-44 44 44, attivo 24h. Tale servizio dovrà essere prenotato tassativamente entro le ore 12.00 di venerdì 25 settembre.

Gli ospiti della casa di riposo Villa Armonia (viale Trento) saranno trasferiti in parte alla Fiera, in parte a Maso Premstaller e all'ospedale S.Maurizio. Gli ospiti della casa San Vincenzo (via Cappuccini), in parte al Grieserhof, o da parenti o accompagnati in gita fuori città.

Nella mattina di domenica 27 settembre tutti gli impianti sportivi comunali rimarranno chiusi al pubblico, con esclusione di Maneggio e campi da tennis ENDAS c/o Castel Firmiano. Chiusi anche tutti gli edifici comunali che ospitano biblioteche, musei e altre attività culturali.

Nelle zone rossa e gialla non circoleranno autobus urbani, extraurbani, a lunga percorrenza, taxi, ecc.